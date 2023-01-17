В Омской области до пятницы сохранятся перепады температур от -7 до -25

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области на этой неделе ожидаются перепады температуры до -7 градусов до -25 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Сегодня, 17 января, ночью -10...-15 градусов. При прояснении холоднее — до -20 градусов. В ночные часы местами ожидается небольшой снег. Днем в Омске и области без существенных осадков. Воздух прогреется до -10...-15 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду.

В среду, 18 января, в ночные часы -15...-20, а местами до -25 градусов и изморозь. Днем -8...-14. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.

В четверг, 19 января, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью -12...-17 градусов, местами столбик термометра опустится -22 градусов. Днем будет -7...-12 градусов. По словам синоптиков, осадков ожидать не стоит. Направление и скорость ветра не изменится - ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду.

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