Губернатор омского региона Бурков высказался о драке между районными главой администрации и мэром

В telegram-канале глава Омской области Александр Бурков сделал официальное заявление относительно драки между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым.
- В настоящее время обстоятельства инцидента изучают компетентные органы — следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области. Думаю, что прежде всего нам стоит дождаться результатов расследования, а не поддаваться эмоциям, - призвал Бурков. Также он подчеркнул, что нынешнее время - не самое подходящее для политических конфликтов.
Губернатор дал поручение разобраться по факту водоснабжения данного населенного пункта и представить полный расклад по решению вопроса.
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