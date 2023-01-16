Страховая компания через суд требует с омского КМХЦ 90 миллионов рублей

Фото: wikimapia.org.

Руководство омского филиала компании «Альфастрахование-ОМС» заявило об исковых требованиях к омскому клиническому медико-хирургическому центру на сумму 90 миллионов и 289 тысяч рублей. 13 января иск, которому дали ход, был зарегистрирован на сайте Арбитражного суда Омской области. Дело будет вести судья Наталья Ляпустина.

- Такие иски - обычная практика в отношениях между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями, — рассказала и. о. главврача омского КМХЦ Елена Романовская сайту Город55. — В данном случае идет речь о расходовании авансовых средств для оказания медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. При этом данное разбирательство в суде никоим образом не скажется на оказании медицинской помощи гражданам.

Отметим, что клиника известна в регионе спектром и качеством оказания медуслуг, особенно хирургической помощи пациентам. Сайт клиники сообщает, что в год хирурги медучреждения выполняют до 9 тысяч различных операций. В Омске центр принимает пациентов уже 40 лет.

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