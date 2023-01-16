Омичи простятся с 22-летним участником спецоперации Данилом Стариковым

Прощание с военнослужащим пройдет 17 января.
Фото: Олег ЗОЛОТО
С 22-летним участником спецоперации Данилом Стариковым 17 января простятся жители Омской области. Об этом сообщает Город55.
Молодого парня похоронят в деревне Нагорно-Аевск Тевризского района. По данным издания, омич был призван на службу в 2020 году, там подписал контракт.
14 декабря 2022 года парень погиб.
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