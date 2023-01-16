Омский мэр Шелест обнародовал, как выглядит макет памятника Ивану Бухгольцу

Из telegram-канала омского мэра Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест опубликовал фото из мастерской члена Союза художников России Михаила Минина. Мастер трудится над макетом памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу. Летом 2023 года памятник должен появиться на Иртышской набережной.

- Памятник Ивану Бухгольцу обретает свои уникальные черты. Автор аккуратно следует не только своей идее, но и соблюдает исторические нюансы. Труд непростой, кропотливый, требует большого терпения, но я уверен, результат получится хороший — так бывает всегда, когда соединяются талант и мастерство, - прокомментировал градоначальник.

В скором времени Шелест собирается нанести визит в мастерскую.

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