31 января в Омской области закроют сезон охоты на зайца, лисицу и волка

Две недели осталось у омичей, чтобы поохотиться на нескольких лесных обитателей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Только две недели в запасе осталось у любителей охоты в Омской области до завершения сезона ловли некоторых обитателей леса. В частности, с 31 января уже нельзя будет поохотиться на зайца-беляка, зайца-русака, волка, енотовидную собаку, лисицу и корсака с борзыми и гончими собаками.
- В случае если вы стали свидетелями незаконной охоты, просьба сообщать на телефон доверия БУ Омской области «Управление по охране животного мира» 8-913-968-47-55, по которому осуществляется прием информации о фактах незаконной охоты или на телефон управления охраны и использования животного мира министерства 8 (3812) 393-548, – сообщили в пресс-службе регионального минприроды.
Здесь же подчеркнули: в феврале для охотников также грядут изменения. Во время охоты на кабана запрещено применять собак и охотиться загоном или нагоном.
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