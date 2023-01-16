Во дворе строящейся школы в Омской области установили уникальные фонари

Фото: минстрой Омской области
Во дворе строящейся школы в Горьковском установили 26 новых светодиодных фонарей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
Г-образные светодиодные фонари будут освещать внутренний двор и фасады школы, а также физкультурно-оздоровительного комплекса.
В здании общеобразовательного учреждения строительные работы идут полным ходом: идет монтаж системы отопления, на завершающем этапе находится прокладка воздуховодов.
Напомним, школа на 550 мест в Горьковском строится на средства, выделенные по нацпроекту
«Образование».
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