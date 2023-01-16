Плюс 47 тысяч поездок: омичи стали чаще пользоваться электричками

В 2022 году Западно-Сибирская железная дорога перевезла в пригородном сообщении Омской области более 2,6 миллиона человек, что на 1,8% больше, чем в 2021-ом. В их числе 226,4 тысячи человек федеральных и региональных льготников, а также около 300 тысяч школьников и студентов.

Средняя дальность поездок пассажиров составила 69,3 км с незначительным увеличением к 2021 году.

Напомним, для удобства жителей Омской области в июне новый современный электропоезд ЭП2Д пополнил парк пригородного подвижного состава в регионе.

В конце года компания «Омск-пригород» также запустила новый сервис по реализации проездных документов. Теперь билеты можно приобрести без ввода данных с помощью чат-бота в мессенджере Telegram с использованием системы быстрых платежей (СБП).

По данным перевозчика АО «Омск-пригород», каждый четвертый пассажир оформляет билеты бесконтактным способом. В прошлом году через бесконтактные каналы продаж было реализовано более 591 тысяч билетов, что выше показателя 2021 года на 15,2%.

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