В 2022 году в Омской области больше 23 тысяч пенсионеров воспользовались услугами соцработников

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области больше 2,5 тысяч социальных работников ежедневно помогают пожилым людям. Они доставляют продукты питания и медикаменты, оплачивают коммунальные услуги, наводят чистоту дома и просто общаются с одинокими пенсионерами. Самой популярной услугой в 2022 году стала уборка жилья, ей пользуется каждый третий подопечный.

- Пожилому человеку, а особенно одинокому, очень важно общение. Социальный работник не только помогает по дому, он также присматривает за пенсионером. Труд социального работника выходит за рамки формальных отношений, – рассказала заместитель начальника отдела нестационарных форм социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области Оксана Леонова.

Также в 2022 году 1,5 тысячам омичей помогали сиделки. А получить навыки ухода за пожилыми людьми могут и родственники. Для них на базе комплексных центров Омской области открыты школы реабилитации и ухода. Квалифицированные специалисты проводят обучение семей. Полученные навыки позволяют родственникам пожилых людей увеличить личное свободное время за счет оптимизации процесса ухода.

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