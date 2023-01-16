Омичи смогут пожаловаться на работу общественного транспорта

В последние недели омичи засыпали соцсети жалобами на автобусы, ОНФ предлагает перевести обращения в официальное русло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение двух дней, 18 и 19 января, омичей призывают направить свои жалобы на работу общественного транспорта в региональную прокуратуру. Претензии могут быть разного характера: долгое ожидание, нарушения в расписании, недостаточная вместимость, несоблюдение прав льготников. Обращения будут приниматься по телефонам +7–983–566–07–56, +7–950–792–05–77, 31–63–47.

- По итогам обращений будет дана оценка деятельности органов власти и перевозчиков. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер, - сообщили в прокуратуре.

Ранее поступало множество жалоб от омичей на перебои с транспортом во время морозов. Предстоит проверка.

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