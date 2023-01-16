Омский минздрав прокомментировал инцидент с ребенком, которого оставили голодом в горбольнице №3

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городской детской клинической больнице № 3 администрация медучреждения прокомментировала ситуацию с ребенком, оставшимся без еды. Ранее мать мальчика пожаловалась в соцсетях, что мальчика оставили без ужина. 13 января женщина сообщила в соцсетях.

- С 17 часов я с ним на постоянном созвоне, слышу только, что ужина еще не было. В седьмом часу вечера оказалось, что ужин прошел и как-то мимо детей, - возмутилась родительница. - Ребенок принимает такие серьезные препараты, которые пить нужно строго после еды.

Как сообщили сегодня сотрудники больницы мальчика приглашали на ужин, но он сказал, что у него есть домашняя еда, и отказался.

- Из объяснений медсестры следует, что ребенка на ужин приглашали, однако он отказался от той еды, которую предлагали, сославшись на то, что у него с собой домашняя еда. Далее состоялся телефонный разговор с матерью пациента посредством громкой связи. Мать пациента общалась на повышенных тонах. Медсестра ответила, что не намерена продолжать разговор в подобном тоне и ушла, — сообщили в ГДКБ № 3.

Проверка по случившемуся продолжается.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru