Полицейские задержали водителя, сбившего 14-летнюю школьницу в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали водителя автомобиля «Тойота Королла», который сбил 14-летнюю школьницу в Знаменском и скрылся с места аварии.

По предварительной версии, вечером 13 января 55-летний мужчина двигался по улице Первомайской со стороны улицы Ленина в направлении улицы 40 лет Победы в Знаменском. В районе дома № 6 сбил на 14-летную девочку, которая шла в компании друзей в попутном направлении по правому краю дороги. После наезда на школьницу водитель спокойно собрал осколки фар и бампера своего авто и попросил подростков вызвать скорую пострадавшей, а затем просто скрылся с места ДТП. Как позже выяснилось, девочка получила тяжкий вред здоровью.

На задержанного сельчанина завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование продолжается.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru