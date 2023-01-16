На трассе под Омском фура помяла три иномарки, все остались живы

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Сегодня утром, 16 января, на федеральной трассе под Омском произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По предварительной версии, 36-летний водитель большегруза «Вольво» двигался по трассе Челябинск-Новосибирск. В районе 763 километра автодороги он проехал на «красный» и столкнулся с автомобилем, после чего влетел в стоящие иномарки «Митсубиси Аутлендер», «Хонда Фит» и «Тойота Витц».

В результате аварии пострадали 61-летний водитель «Тойоты Витц» и 37-летняя женщина, находившая за рулем. Их доставили в больницу.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторы установятся по итогам проверки.

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