Мэр Омска Сергей Шелест поздравил юных танцоров с победами на конкурсах хореографии

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне омский мэр Сергей Шелест поздравил юных танцоров с привезенным в город Гран-при Национальной премии «Щелкунчик». Престижный конкурс проводится в сфере хореографического искусства для лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

В творческих соревнованиях приняли участие больше 200 коллективов из разных городов России. За звание лучшего в десяти номинациях боролись 6 000 участников.

- Наши коллективы в очередной раз продемонстрировали удивительные возможности своего таланта и получили заслуженное признание авторитетного жюри, - сообщил градоначальник. - Образцовый ансамбль танца народов мира «Мечта» под руководством Татьяны Ашихминой взял Гран-при в номинации «Народный танец».

В номинации «Эстрадный танец» победу одержал театр танца «Гжель style» под руководством Анны Черняевой.

Сергей Николаевич поздравил наших юных звёзд и пожелал большого творческого будущего и новых побед.

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