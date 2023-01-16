За 2022 год Омская область перечисла в консолидированный бюджет РФ 290 млрд рублей

Непосредственно в федеральный бюджет регион перечислил свыше 102 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Омская область за 2022 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 290 миллиардов рублей. Об этом сообщили в УФНС по Омской области.

По сравнению с 2021 годом отчисления в бюджет выросли на 52,1 миллиарда рублей или 21,9%.

В федеральный бюджет регион перечислил 102,6 миллиарда рублей, что на 21,1 миллиарда рублей или 25,8% больше, чем в 2021 году. При этом львиную долью отчислений составили акцизы.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом выросли поступления по акцизам на нефтепродукты - на 18,9%, по налогу на прибыль - на 33,4%, НДФЛ - на 15,4%, НДС - на 32%, акцизам на спиртные напитки - на 22,6 %, налогообложению по «упрощенке» - на 25,5%. Кроме того, в налоговой отмечают рост отчислений по таким категориям, как земельный налог - 21,7%, налог на имущество - 9,3% и другие.

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