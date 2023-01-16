Прокуратура проведет проверку из-за холода в квартирах омичей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Омской области проверит соблюдение требований законодательства о теплоснабжении после массовых жалоб от омичей на холод в квартирах в начале января.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям по соблюдению параметров теплоснабжения, содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Если при проверках будут найдены нарушения, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отметим, проверку по данному инциденту ведет и омский Следком.

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