Прокуратура проведет проверку из-за холода в квартирах омичей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Омской области проверит соблюдение требований законодательства о теплоснабжении после массовых жалоб от омичей на холод в квартирах в начале января.
- В ходе проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям по соблюдению параметров теплоснабжения, содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Если при проверках будут найдены нарушения, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Отметим, проверку по данному инциденту ведет и омский Следком.
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