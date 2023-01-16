46 омских чиновников в 2022 году нарушили закон о государственной тайне

Фото: warfiles.ru.

За нарушение правил защиты информации в 2022 году УФСБ России по Омской области привлекло к административной ответственности 46 должностных лиц.

- За нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, к административной ответственности привлечено 46 должностных лиц. В их числе руководители и должностные лица территориальных органов исполнительной власти и администраций муниципальных районов Омской области, - прокомментировали в ведомстве.

Всего по результатам проверок УФСБ России по Омской области в адрес организаций внесены 61 представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, и 57 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну.

УФСБ России по Омской области напоминает всем должностным и юридическим лицам, допущенным к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, о предусмотренной законодательством РФ уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в данной сфере деятельности.

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