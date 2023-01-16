Новый штамм коронавируса «кракен» наводит ужас на каждого 10-го омича

Две трети омичей не боятся нового штамма.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Омске новый штамм коронавируса «Кракен» пугает 11% жителей, об этом свидетельствует общественный опрос сервиса SuperJob.
- Исследование было проведено 12-13 января, участвовали представители экономически активного населения города, - сообщают авторы.
Чуть больше опасений испытывают омичи старше 45 лет, таких в опросе оказалось 12%. А 14% жителей омского региона уже стали переживать, что ставили вакцину больше, чем полгода назад, а теперь снова могут заразиться вирусом с высокой контагиозностью.
Среди привитых в последние 6 месяцев 9% опрошенных все равно боятся «Кракена». Из антипрививочников новый штамм волнует только 6%.
Две трети омичей вообще не переживают по поводу «Кракена», потому что новый штамм любого вируса более заразен, но менее летален. Напомним, в России уже зафиксировано несколько случаев нового штамма.
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