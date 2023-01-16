В Омске без воды на несколько часов останутся жители Центрального округа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске без воды на несколько часов жилые дома в Центральном округе. Об этом сообщили пресс-службе «Росводоконала».

В следующий вторник, 24 января, с 9:00 до 12:00 без водоснабжения в связи монтажом водомерного узла на насосной станции, расположенной на улице Красный Пахарь, останутся следующие здания:

- ЦТП-704 МП «Тепловая компания»;

- улица Красный Пахарь, 99/1 (жилой дом);

- улица 16 Северная 150, 150/1 (жилой дом).

С 9:00 до 12:00 возле дома №99/1 по улице Красный Пахарь будет работать машина с питьевой водой.

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