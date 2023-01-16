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НовостиОбщество16 января 2023 7:24

Новый ФАП в омской деревне Карташево Муромцевского района принял первых пациентов

Медучреждение на постоянной основе будет обслуживать 200 пациентов
Наталья ВИРКУНЕН
ФАП был построен по модульной системе.

ФАП был построен по модульной системе.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Он был построен и оборудован в рамках регионального проекта Омской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» в конце декабря 2022 года в деревне Карташево Муромцевского района Омской области.

ФАП оснащен необходимым оборудованием и обеспечен медицинскими работниками – медицинское обслуживание более 200 жителей деревни Карташево на базе нового ФАПа будут осуществлять фельдшер – заведующий ФАПом и медицинская сестра.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года и включает в себя несколько направлений: это ремонт и строительство медицинских учреждений, оснащение их современным оборудованием, а также расширение автопарка больниц. Все это делается для того, чтобы высококачественная медицинская помощь была как можно более доступной для пациентов.

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