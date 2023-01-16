Новый ФАП в омской деревне Карташево Муромцевского района принял первых пациентов

ФАП был построен по модульной системе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Он был построен и оборудован в рамках регионального проекта Омской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области» в конце декабря 2022 года в деревне Карташево Муромцевского района Омской области.

ФАП оснащен необходимым оборудованием и обеспечен медицинскими работниками – медицинское обслуживание более 200 жителей деревни Карташево на базе нового ФАПа будут осуществлять фельдшер – заведующий ФАПом и медицинская сестра.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года и включает в себя несколько направлений: это ремонт и строительство медицинских учреждений, оснащение их современным оборудованием, а также расширение автопарка больниц. Все это делается для того, чтобы высококачественная медицинская помощь была как можно более доступной для пациентов.

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