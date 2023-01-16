В марте в Омск приедут новые самосвалы для уборки снега, купленные мэрией за 41 млн рублей

Омская мэрия провела торги на закупку четырех самосвалов для уборки городских улиц. Девять таких машин уже числятся на балансе администрации. По итогам последнего аукциона, где победителем стала московская компания «Специальная техника».

На этом контракте городу удалось сэкономить свыше трех миллионов рублей. Общая цена контракта составила 40,9 миллионов. Ранее девять самосвалов обошлись в 89,5 миллионов рублей. Машины - многофункциональные. При помощи техники можно подметать и мыть дороги, поливать цветы, рассыпать реагенты.

Техника приедет в Омск не позднее марта текущего года.

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