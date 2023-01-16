Росстат: в Омской области в первую неделю года подешевел хлеб

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сервис iMonitoring, со ссылкой на расчеты Росстата в Омской области, сообщил о том, что с начала 2023 года в регионе подорожали репчатый лук и яблоки.

В среднем лук стал стоить на 12,9% дороже, яблоки - на 5%. Также среди наиболее набравших в цене продуктов в обозначилась морковь, она прибавила 5,7%.

Приятно дешевле - на 18% стали хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки. Ржаной хлеб тоже убавил 4,1% стоимости.

Больше, чем на 10% прибавил в цене черный байховый чай. Ранее стоимость одного килограмма составляла 816 рублей. С 9 января - уже 825.

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