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НовостиЭкономика16 января 2023 6:28

Росстат: в Омской области в первую неделю года подешевел хлеб

В рост в цене пошли репчатый лук и яблоки
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сервис iMonitoring, со ссылкой на расчеты Росстата в Омской области, сообщил о том, что с начала 2023 года в регионе подорожали репчатый лук и яблоки.

В среднем лук стал стоить на 12,9% дороже, яблоки - на 5%. Также среди наиболее набравших в цене продуктов в обозначилась морковь, она прибавила 5,7%.

Приятно дешевле - на 18% стали хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки. Ржаной хлеб тоже убавил 4,1% стоимости.

Больше, чем на 10% прибавил в цене черный байховый чай. Ранее стоимость одного килограмма составляла 816 рублей. С 9 января - уже 825.

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