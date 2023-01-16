После обширного инсульта омские врачи сумели не только спасти 82-летнюю пациентку, но и вернуть ей речь

Фото: минздрав Омской области.

В Омске у 82-летней жительницы областного центра оторвался тромб и перекрыл мозговую артерию. Из-за сгустка почти все левое полушарие мозга осталось без кровоснабжения, женщине потребовалось срочное оперативное вмешательство. Пенсионерку безотлагательно прооперировали в БСМП-1. Операцию проводили по новой методике - пациентка на протяжении всего времени находилась в сознании. Рентгенхирурги при помощи специального катетера через небольшой прокол подобрались к тромбу и извлекли его из сосуда головного мозга.

- В первый день еще в реанимации она у нас заговорила, потом постепенно начала возвращаться чувствительность, подвижность. На четвертый день она смогла поднять руки, еще через некоторое время села. Это очень хорошая динамика, если учесть какой был объем поражения мозга, – рассказала заведующая отделением неврологии клиники Елена Страутманис.

В министерстве здравоохранения Омской области подчеркнули, что ишемический инсульт с этого года в регионе лечат именно таким способом.

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