В омской БСМП №1 появились новые цифровые рентген-аппараты

Фото: пресс-служба минздрава Омской области

Накануне омская БСМП №1 получила два новых цифровых рентген-аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Новое оборудование позволит специалистам позволит выполнять обследование пациентов в реанимациях, операционных, палатах интенсивной терапии, а также маломобильных пациентов.

- Аппараты имеют два режима съемки - цифровой и аналоговый. Снимки обрабатываются, минуя процесс проявки, и сразу печатаются на пленку. Это проще и в разы быстрее, а саму патологию можно увидеть и оценить уже на экране монитора, - отметили в минздраве.

Кроме того, еще один - стационарный цифровой рентген - был установлен на первом этаже приемного отделения. На приобретение рентгеноборудования было потрачено свыше 25 миллионов рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru