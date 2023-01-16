В омской БСМП №1 появились новые цифровые рентген-аппараты

Фото: пресс-служба минздрава Омской области
Накануне омская БСМП №1 получила два новых цифровых рентген-аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Новое оборудование позволит специалистам позволит выполнять обследование пациентов в реанимациях, операционных, палатах интенсивной терапии, а также маломобильных пациентов.
- Аппараты имеют два режима съемки - цифровой и аналоговый. Снимки обрабатываются, минуя процесс проявки, и сразу печатаются на пленку. Это проще и в разы быстрее, а саму патологию можно увидеть и оценить уже на экране монитора, - отметили в минздраве.
Кроме того, еще один - стационарный цифровой рентген - был установлен на первом этаже приемного отделения. На приобретение рентгеноборудования было потрачено свыше 25 миллионов рублей.
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