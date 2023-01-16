В Омске на площади перед «Кристаллом» появился десяток ларьков

Фото: паблик «100 необычных мест Омска» во «ВКонтакте»
На площади перед ТРЦ «Кристалл» в Советском округе установили десяток киосков. Об этом сообщает издание «Город55».
На данный момент неизвестно, что откроется в установленных торговых павильонах. К тому же, в них еще даже нет окон. Площадь перед «Кристаллом» теперь больше похожа на рынок, который раньше был через дорогу от него (теперь там стоит жилой дом).
Отметим, в мэрии появление торговых павильонов на площади перед «Кристаллом» пока никак не прокомментировали.
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