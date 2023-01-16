В Омске на сайте бесплатных объявлений продают хлебопекарный бизнес за 11 миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже сети пекарен за 11 миллионов рублей. Согласно описанию, бизнес был открыт немногим более года назад. За эту сумму покупатель получит весь цикл производства: оборудование, технологии, технические карты, а также полная розничная инфраструктура для торговли хлебом.

То есть транспорт для перевозок, база оптовых покупателей, рекламные площадки, уступка на аренду торговых точек. Производственный цех, к сожалению, тоже находится в аренде.

- В настоящее время проведена адаптация бизнеса в нынешние реалии, оптимизированы расходы, - сказано с объявлении. Собственник также утверждает, что выставил бизнес на продажу из-за предстоящего переезда в другой регион.

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