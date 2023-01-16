В Омской области возможны перебои с сигналом теле- и радиовещания

Фото: youtube.ru.

С 16 по 22 января в Омской области возможны перебои в работе сигналов теле- и радиовещания. В частности, 16 января с 5:00 до 16:00 по местному времени будут отключены 20 цифровых каналов, которые входят в комплексы РТРС-1 и РТРС-2. А 17, 18 и 19 января у жителей некоторых сел региона эти же каналы не будут идти с 8:00 до 14:00 по московскому времени.

- В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, - сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Напомним, ранее частичные отключения проходили в конце декабря 2022 года.

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