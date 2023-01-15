Синоптики: сильных морозов в феврале в Омске ждать не стоит

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в феврале не ожидается сильных морозов. Как следует из усредненных данных сервиса «Яндекс.Погода» о погоде за 10 последних лет, столбик термометра не опустится ниже -20 градусов.

Сегодня, 15 января, температура воздуха днем составит -9 градусов. Ожидаются осадки в виде снега. Ночью похолодает до -12 градусов. Ветер юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду.

Отметим, на момент написания материала никакого точного прогноза на февраль нет. Данные «Яндекс.Погоды» - усредненные. Обь-Иртышское УГМС и вовсе такого прогноза не публиковало. Кроме того, «КП-Омск» обращает внимание омичей: если бы даже таковой и был, то его точность составила бы не более 78%.

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