Омские власти хотят сдать в аренду земельный участок под строительство высотки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент архитектуры и градостроительства объявил аукцион на право аренды семи земельных участков, расположенных на территории Омска.

Первый и самый дорогой лот аукциона - земельный участок общей площадью 4,8 тысяч квадратных метров, расположенный в Кировском округе на улице Перелета. Он может быть использован для строительства многоквартирного высотного дома общей площадью от 10 до 20 тысяч квадратных метров. Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 7,88 миллиона рублей. Срок действия договора аренды - 7 лет 4 месяца. Таким образом, за земельный участок придется заплатить 57,78 миллионов рублей.

Еще два земельных участка, выставленных на торги, предназначены для строительства склада. Первый общей площадью 1,72 тысячи квадратных метров расположен на улице 1-я Лесоперевалка в Кировском округе. Второй - по улице 1-я Ленинградская в Ленинском округе. Его площадь - 1,83 тысячи квадратных метров. Начальный размер ежегодной арендной платы составляет 227,5 и 215,2 тысяч рублей соответственно. Договор аренды для двух участков действует 4 года 10 месяцев.

Четвертый лот - участок под строительство объекта дорожного сервиса на улице Нефтезаводская в Советском округе. Его площадь составляет 1,64 тысячи квадратных метров. Стартовый размер ежегодной арендной платы - 207 тысяч рублей. Договор аренды заключается на 4 года 10 месяцев.

Еще один лот - земельный участок площадью 1,02 тысячи квадратных метров под строительство СТО и автомойки в Советском округе. Он расположен на расстоянии около 500 метров от прошлого лота. Начальный размер ежегодной арендной платы за него составляет 139,9 тысяч рублей. Срок действия договора - 2 года 6 месяцев.

Шестой и самый крупный по площади земельный участок (8,64 тысячи квадратных метров), выставленный на торги, находится в Октябрьском округе на улице 3-я Молодежная. Как следует из конкурсной документации, он может быть использован для обслуживания железнодорожных перевозок. Начальный размер ежегодной арендной платы - 781,6 тысяч рублей. Договор аренды рассчитан 5 лет 6 месяцев.

Седьмой лот - участок под строительство объекта коммунального обслуживания площадью 596 квадратных метров, расположенный на улице Пристанционная в Центральном округе. Стартовый размер ежегодной арендной платы - 102,3 тысячи рублей. Срок действия договора - 2 года 6 месяцев.

Аукцион состоится 10 февраля 2023 года. Прием заявок на участие открыт с 12 января 2023 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru