Иномарка врезалась в частный дом на Московке в Омске

Фото: Госавтоинспекция

В Омске в районе дома 7А по улице 26-ой Рабочей произошло ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

49-летняя омичка, управляя своей «Тойотой», не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в частный дом.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» доставлена в медицинское учреждение, - уточнили в ГИБДД по Омской области.

Сейчас специалисты выясняют подробности аварии.

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