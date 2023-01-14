Иномарка врезалась в частный дом на Московке в Омске

Фото: Госавтоинспекция
В Омске в районе дома 7А по улице 26-ой Рабочей произошло ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
49-летняя омичка, управляя своей «Тойотой», не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в частный дом.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» доставлена в медицинское учреждение, - уточнили в ГИБДД по Омской области.
Сейчас специалисты выясняют подробности аварии.
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