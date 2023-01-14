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НовостиОбщество14 января 2023 6:52

Омское правительство намерено продлить «сухой закон» возле мобилизационных пунктов

Ограничения продажи алкоголя будет действовать до конца марта
Виктория КОВЕРНЕВА
Продлить ограничения на продажу алкоголя могут до марта 2023 года.

Продлить ограничения на продажу алкоголя могут до марта 2023 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Возле мобилизационных пунктов «сухой закон» намерено продлить омское правительство. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает НГС55.

— Проектом предполагается установление запрета на розничную продажу алкогольной продукции в период проведения мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, объявленной указом № 647, на территории, прилегающей к местам размещения мобилизованных лиц, - говорится в документе.

Напомним, ограничение продажи алкоголя в Черемушках было введено еще в ноябре. Тогда же правила распространялись и на поселок Светлый.

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