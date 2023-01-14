Омское правительство намерено продлить «сухой закон» возле мобилизационных пунктов

Продлить ограничения на продажу алкоголя могут до марта 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Возле мобилизационных пунктов «сухой закон» намерено продлить омское правительство. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу, сообщает НГС55.

— Проектом предполагается установление запрета на розничную продажу алкогольной продукции в период проведения мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, объявленной указом № 647, на территории, прилегающей к местам размещения мобилизованных лиц, - говорится в документе.

Напомним, ограничение продажи алкоголя в Черемушках было введено еще в ноябре. Тогда же правила распространялись и на поселок Светлый.

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