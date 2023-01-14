Мэрия Омска назвала управляющие компании, которые не спешат убирать снег

Последствия снегопадов продолжают устранять и на городских улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющие компании, которые не спешат убирать снег, назвали в омской мэрии. Теперь помимо принуждения к чистке последствий осадков их ждут штрафные санкции.

Мониторинг состояния дворов проводится ежедневно специалистами окружных администраций. За два дня на Левобережье проверили 127 придомовых территорий и больше чем на половине из них обнаружили нарушения.

Известно, что не спешат наводить порядок ООО «АртКлинингДомострой», ООО «УК Вектор» и ТСН «Луч». Отмечается, что те компании, на территории которых нарушения правил благоустройства зафиксируют дважды, ждут санкции.

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