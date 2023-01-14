Выплаты по программе «Соотечественники» увеличили в Омской области на 500 рублей

За год по программе переселения в Омскую область переехали 2,8, тысячи человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выплаты по программе «Соотечественники» на 500 рублей увеличили в Омской области. Об этом сообщили в региональном минтруда.

Теперь единовременное подъемное пособие составит 13 тысяч рублей на участника госпрограммы и до 6,5 тысяч рублей для каждого члена его семьи. Ранее эти суммы составляли 12,6 и 6 тысяч рублей соответственно.

Также переселенцы могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья, но не более 45 тысяч рублей.

По данным ведомства, с 2009 года для постоянного места жительства Омскую область выбрали более 47 тысяч человек. В прошлом году эта цифра составила 2,8 тысячи человек.

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