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НовостиОбщество14 января 2023 5:50

МЧС обнародует список купелей Омской области лишь 18 января

Пока ведется сбор заявок на их оборудование
Виктория КОВЕРНЕВА
Все предлагаемые точки проверяются специалистами ГИМС.

Все предлагаемые точки проверяются специалистами ГИМС.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лишь 18 января список купелей Омской области обнародует МЧС. Информацию подтвердили в ведомстве.

- Пока мы формируем заявки от желающих создать купели. Он может быть скорректирован в самые последние часы перед Крещением, - пояснила руководитель пресс-службу ГУ МЧС по Омской области Юлия Дойникова.

Напомним, что организация традиционного праздника требует особой осторожности. Все проруби должны соответствовать мерам безопасности. В данный момент все предлагаемые точки проверяются специалистами ГИМС.

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