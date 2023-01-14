МЧС обнародует список купелей Омской области лишь 18 января

Все предлагаемые точки проверяются специалистами ГИМС. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лишь 18 января список купелей Омской области обнародует МЧС. Информацию подтвердили в ведомстве.

- Пока мы формируем заявки от желающих создать купели. Он может быть скорректирован в самые последние часы перед Крещением, - пояснила руководитель пресс-службу ГУ МЧС по Омской области Юлия Дойникова.

Напомним, что организация традиционного праздника требует особой осторожности. Все проруби должны соответствовать мерам безопасности. В данный момент все предлагаемые точки проверяются специалистами ГИМС.

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