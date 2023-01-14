Энергетики потратят полмиллиарда рублей на ремонт трёх ТЭЦ в Омске

Стоимость контракта составит 531,8 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ремонт трёх ТЭЦ в Омске энергетики потратят полмиллиарда рублей. Торги на поиск подрядчика выиграло московское ООО «Кварц Групп».

Стоимость контракта составит 531,8 млн рублей. В рамках договора строителям будет необходимо отремонтировать турбины и котлы на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, а также самой мощной в городе ТЭЦ-5.

К слову, работы столичная компания должна начать уже в марте 2023 года.

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