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НовостиОбщество14 января 2023 5:44

Энергетики потратят полмиллиарда рублей на ремонт трёх ТЭЦ в Омске

Работами уже в марте займется московская компания
Виктория КОВЕРНЕВА
Стоимость контракта составит 531,8 млн рублей.

Стоимость контракта составит 531,8 млн рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ремонт трёх ТЭЦ в Омске энергетики потратят полмиллиарда рублей. Торги на поиск подрядчика выиграло московское ООО «Кварц Групп».

Стоимость контракта составит 531,8 млн рублей. В рамках договора строителям будет необходимо отремонтировать турбины и котлы на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, а также самой мощной в городе ТЭЦ-5.

К слову, работы столичная компания должна начать уже в марте 2023 года.

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