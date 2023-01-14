51% омичей старше 45 лет пропускали уроки без уважительной причины

Нынешняя молодежь предпочитает всё же ходить на занятия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Без уважительной причины уроки пропускали 51% омичей старше 45 лет. Такие данные приводят аналитики SuperJob.

По данным опроса, каждый двадцатый из этой самой половины школьников-прогульщиков не ходили на занятия очень часто. Кстати, пропускать уроки позволяли себе чаще мужчины, чем женщины.

А вот нынешняя молодежь - до 24 лет и вовсе не знает, что такое прогулять занятия. Что касается достижений их родителей, также по данным аналитиков, среди прогульщиков отмечается большое количество высокооплачиваемых специалистов. Как многие из них поясняют, это связано с «умение расставлять приоритеты и не загнать себя».

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