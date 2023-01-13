Суд приговорил омича к 4,5 годам колонии строгого режима за многомиллионное мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Куйбышевский районный суд вынес приговор 50-летнему омичу. Его обвиняют в трех эпизодах мошенничества. Свои преступления мужчина совершил еще в 2007-2009 годах.

По версии следствия, мужчина под предлогом участия в строительстве двух торгово-офисных центров в Омске выманил у двух предпринимателей 10 миллионов. Просто так забрать деньги было бы просто и некрасиво, поэтому предприимчивый омич даже показывал своим потерпевшим пустыри и участки с гаражами, на которых, как он уверял, вот-вот начнутся строительные работы. Фигурант дела подчеркивал, что соответствующая документация находится в разработке.

Деньги, полученные от доверчивых бизнесменов, фигурант дела тратил на собственные нужды.

На этом приключения афериста не закончились - его жертвами стали еще две омские компании. Он им обещал организовать поставку топлива из Тюменской области. Фирмы для этих целей передали ему свыше 2 миллионов рублей на транспортные расходы. Однако никакого топлива компании не дождались, потому что фигурант дела и не собирался его поставлять. Деньги он оставил себе.

Куйбышевский районный суд признал омича виновным и приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

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