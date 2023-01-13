В Омской области с 13 января малоимущие семьи с детьми начали получать единое пособие

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области семьям с низким доход и беременным женщинам начали перечислять единое пособие. Прием заявление на выплату начался еще 28 декабря.

– Первое зачисление на счета граждан состоялось сегодня, 13 января. Пособие перечислено родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам. Общая сумма выплат составила 25,6 миллиона рублей, – сообщила заместитель управляющего Социального фонда РФ по Омской области Наталия Смигасевич.

Данная мера поддержки объединяет сразу пять прежде введенных выплат для семей с детьми и беременных женщин.

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