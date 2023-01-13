В 2023 году построят и реконструируют 5 дорог, ведущих к сельхозпредприятиям

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области в 2023 году построят и реконструируют 5 автомобильных дорог, ведущих к сельскохозяйственным предприятия.

Региональный минтранс выбрал муниципальные образования, которые получат субсидии на строительство и реконструкцию дорог по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Они получат 468 миллионов рублей, из которых 426 миллионов рублей из федерального бюджета.

В 2023 году будут построены и отремонтированы 5 дорог общей протяженностью в 6,9 километра, ведущих к сельхоз предприятиям:

- дорога к животноводческому комплексу в поселок Лесной Исилькульского района (строительство);

- подъездная дорога к животноводческим помещениям и тракторному гаражу СПК «Большевик» деревня Спартак Москаленского района (строительство);

- подъездной дорога к животноводческим помещениям СПК «Большевик» деревня Ивановка Москаленского района (строительство);

- дорога к СПК «Литковский» (улица Лесная) Тарского района (строительство);

- дорога село Солнцевка — деревня Петровка с устройством подъезда к ФАП в деревня Водяное Исилькульского района (реконструкция).

Добавим, губернатор Омской области Александр Бурков отметил в своем послании на 2023 год, что в регионе начнут приводить в порядок дороги сёл и деревень, а также те, что ведут к СНТ.

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