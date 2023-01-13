В Омске сегодня ночью горел крупный склад в промзоне

Фото: ГУ МЧС по Омской области

Сегодня ночью, 13 января, на проспекте Губкина в Советском округе произошло возгорание на крупном складе. Информация о пожаре спасателям поступила только в 03:36 часов. Однако источник пламени удалось обнаружить слишком поздно.

Склад площадью 1,2 тысячи квадратных метров горел изнутри. В тушении пожара участвовали 40 человек личного состава и 7 пожарных автомобилей, а также 2 звена газодымозащитной службы.

Локализовать возгорание удалось в 5 часов утра, а затем спустя 20 минут - открытый огонь. Полностью ликвидировать пожар получилось только к 8 утра.

Как отметили пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, при пожаре никто не пострадал. Здание склада выгорело полностью.

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