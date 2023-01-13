За сутки дистанционные мошенники 15 раз обокрали жителей Омской области

Если посчитать в среднем, то каждые полтора часа за прошедшие сутки омичи попадались на уловки дистанционных мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба УМВД России по Омской области подвела итоги дистанционных мошенничеств за минувшие сутки. Всего за 24 часа жулики 15 раз обхитрили омичей. По нескольким преступлениям заведены уголовные дела, идут следствия и проверки.

- На территории региона зарегистрировано 15 фактов дистанционных хищений денежных средств. Так 37-летний житель Таврического района лишился 138 000 рублей: он хотел приобрести снегоход в Сети, - прокомментировали правоохранители.

В некоторых случаях продавцы переставали выходить на связь после получения денег. Но был и особенный момент: 45-летняя жительница Кировского округа потеряла 48 000 рублей в попытке совершить покупку в интернет-магазине якобы дизайнерской мебели. Омичка дала себя обмануть, решив купить вещь премиум-класса по бюджетной цене.

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