Уголовное дело о мошенничестве при капремонте Горьковской ЦРБ передадут в суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта Горьковской центральной районной больницы (ЦРБ). Средства на работы были выделены по нацпроекту «Здравоохранение».

- В 2021 году между БУЗОО «Горьковская ЦРБ» и директором ООО «ТСК» «СВД» был заключен государственный контракт на выполнение капремонта здания детской и женской консультаций, в том числе осуществления демонтажа элементов системы отопления. Достоверно зная, что работы по демонтажу элементов системы отопления во всех помещениях были произведены работниками БУЗОО «Горьковская ЦРБ» в ходе исполнения ими своих служебных обязанностей, исполнитель госконтракта оформил и изготовил документы на оплату части работ, необоснованно включив в указанные документы стоимость невыполненных работ на сумму 106 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Горьковского района.

Обвиняемый отказался давать показать против себя, но при этом возместил причиненный ущерб в полном объем.

Районная утвердила обвинительное заключение директору компании-подрядчика. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Горьковский районный суд.

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