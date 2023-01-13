Новый нападающий Андрей Разборов вошел в состав омского ФК «Иртыш» под номером 11

Фото: fc-irtysh.ru.

13 января омский футбольный клуб «Иртыш» подписал контракта с новым нападающим Андреем Разборовым. Согласно договору, спортсмен войдет в состав команды до конца сезона 2023/24. Раньше футболист уже играл за «Иртыш». Менеджеры клуба подчеркнули, что Разборов имеет нужный опыт выступления в футбольной нацлиге.

- Не скрою, были и другие варианты, но зная, как здесь руководители региона заинтересованы в развитии футбола — решил приехать домой. Хочу здесь добиваться успехов, расти вместе с командой. Вдвойне приятно биться за родной город с ребятами, с которыми играли ещё в детстве, - прокомментировал свой контракт сам спортсмен.

Играть за омский клуб он станет под номером 11 - цифра с детства привлекает спортсмена, но раньше все время была занята.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru