В Омской области из-за частичной мобилизации выросло число зарегистрированных браков

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омской области за 2022 год заключили 14 603 браков, из них в самом Омске - 10 527. Об этом свидетельствуют данные Главного государственно-правового управления региона.
Рекордное количество браков было зарегистрировано в регионе в октябре - 2 373, из которых в Омске - 1662. Для сравнения в сентябре поженилось 1 162 пары, из них 1 116 в областном центре.
Резкий рост числа регистраций в октябре объясняется частичной мобилизаций, объявленной в сентябре.
Меньше всего регистраций было в апреле 2022 года. Тогда кольцами обменяли 494 пары, из которых 389 в Омске.
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