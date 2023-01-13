За 2022 год выросло число граждан Германии, переехавших в Омскую область

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омскстат опубликовал данные о международной миграции в Омской области за январь-октябрь 2022 год.

Так, за 10 месяцев 2022 года в Омскую область переехало 158 граждан Германии, а за аналогичный период 2021 года - 138. Число уехавших из нашего региона в эту европейскую страну в минувшем году наоборот сократилось - с 443 до 267 человек.

С января по октябрь 2022 года в Омскую область приехали жить 1 гражданин США и 1 гражданин Израиль. В обратном направлении мигрировали 13 и 21 человек соответственно.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru