После аномальных морозов в Омской области снова заработала Черлакская переправа

Сегодня в Омской области повторно открылась Черлакская переправа через Иртыш. Ранее ГУ МСЧ России были вынуждены перекрыть этот путь из-за подтаявшего льда в период оттепели. При этом глава Черлакского городского поселения Виктор Павликов, который и утвердил своим постановлением проезд автотранспортных средств, акцентировал в документе внимание на тоннаже. По сравнению с предыдущим рабочим периодом ледовой переправы, когда нагрузка могла достигать 3 тонн, с 13 января через переправу может быть пропущено только две тонны.

- Напомним, данная переправа была закрыта 21 декабря 2022 года в связи с появлением воды на ее поверхности. На ней пришлось временно ограничить передвижение людей и автотранспорта из соображения безопасности, подтвердили в пресс-службе омских спасателей.

В противовес повысили максимальную нагрузку на «Большереченской» ледовой переправе: сейчас на лед допустимо выпускать до 20 тонн, в декабре допустимой нормой считались только 10 тонн.

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