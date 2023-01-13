С 12 января омским медцентром «Евромед» руководит Татьяна Шрейдер

Фото: сайт медцентра.

С 12 января омский медицинский центр «Евромед» возглавил новый руководитель. Им стала Татьяна Шрейдер. Назначенный управленец сменила на этом посту Славу Шуголь, которая стояла у истоков центра, создавая его с нуля в 2014 году. Сейчас уже бывший руководитель клиник владеет 10%-й долей в ООО «Академия профессионального образования «Евромед».

Татьяна Шрейдер ранее возглавляла один из корпусов клиники на Левом берегу Омска. Она акушер-гинеколог, выпускница президентской программы подготовки управленческих кадров. В 2010-2013 года также занимала пост председателя одного из омских жилищно-строительных кооперативов.

Напомним также, что в прошлом году «Евромед» формат крупных медицинских центров в каждом из районов города дополнял учреждениями по типу «возле дома» и профессиональными лабораториями. Параллельно для сети центров закупали медицинское оборудование высокого профессионального класса.

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