В домах более 35 тысяч жителей Омской области появилась чистая питьевая вода

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области завершили работы на трех объектов питьевого водоснабжения и водоочистки.

В конце 2022 года были завершены работы по строительству двух новых объектов водоснабжения. Так, благодаря одному из них качественной питьевой водой обеспечены более 24 тысяч жителей села Новорождественка и деревень Петровка, Водяное, Апполоновка Исикульского района.

Еще один объект системы водоснабжения был реконструирован в Кормиловском районе. Он позволил обеспечить чистой и качественной питьевой водой 11 тысяч человек, проживающих в трех деревнях.

На их строительство и реконструкцию было направлено свыше 508 миллионов рублей, из которых свыше 495 миллионов рублей - из федерального бюджета.

Как утверждают региональные власти, благодаря вводу в эксплуатацию этих объектов на конец 2022 года число сельских жителей Омской области, обеспеченных качественной питьевой водой, составило 88,7%, а городских - 97,7%. К концу 2024 года эти показатели будут повышены до 89,9% и 98,4% соответственно.

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