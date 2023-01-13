В домах более 35 тысяч жителей Омской области появилась чистая питьевая вода

Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омской области завершили работы на трех объектов питьевого водоснабжения и водоочистки.
В конце 2022 года были завершены работы по строительству двух новых объектов водоснабжения. Так, благодаря одному из них качественной питьевой водой обеспечены более 24 тысяч жителей села Новорождественка и деревень Петровка, Водяное, Апполоновка Исикульского района.
Еще один объект системы водоснабжения был реконструирован в Кормиловском районе. Он позволил обеспечить чистой и качественной питьевой водой 11 тысяч человек, проживающих в трех деревнях.
На их строительство и реконструкцию было направлено свыше 508 миллионов рублей, из которых свыше 495 миллионов рублей - из федерального бюджета.
Как утверждают региональные власти, благодаря вводу в эксплуатацию этих объектов на конец 2022 года число сельских жителей Омской области, обеспеченных качественной питьевой водой, составило 88,7%, а городских - 97,7%. К концу 2024 года эти показатели будут повышены до 89,9% и 98,4% соответственно.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru