Житель Северной Осетии вымогал деньги у омичек, угрожая распространить их интим-фото

Фото: Даниил ОПАРИН

Предприимчивому жителю Северной Осетии грозит до четырех лет колонии за вымогательство денег у 46-летней и 58-летней омичек под угрозой распространить их интимные фото.

Как выяснили полицейские в ходе расследования, 52-летний обвиняемый создавал страницу в соцсетях и с нее писал своим жертвам. Двум потерпевшим он рассказывал одно и то же: якобы несколько лет назад он потерял жену и ребенка в ДТП. Сейчас живет в Москве и обязательно приедет в ближайшее время в Омске, чтобы лично встретиться с новой возлюбленной.

В процессе общения мужчина высылал женщинам свои интимные фото (позже выяснилось, что они были скачены из интернета), а потом просил их отправить свои. Когда обвиняемый получал желаемое, то вся любовь заканчивалась - он начинал вымогать деньги одурманенных омичек, угрожая разослать полученные файлы их друзьям и подписчиков, а также выложить на сайты специфического содержания в Сети.

Омичи, будучи обеспокоены за свою репутацию, соглашались на условия возлюбленного: одна перевела мужчине 50 тысяч рублей, а другая - 20 тысяч рублей.

- Несмотря на предпринятые обвиняемым меры по сокрытию своих персональных данных, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его личность и местонахождение, - отметили в полиции.

Задержанный признал свою вину полностью и вернул похищенные средства омичкам. Уголовное дело в отношении него было передано в суд. Мужчине может грозить до 4 лет колонии.

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