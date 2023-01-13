В Омской области дети-сироты смогут подать документы на получение жилищного сертификата

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После новогодних каникул свыше 50 детей-сирот подали заявления на получение сертификата на покупку жилья. Прием документов продлится до 1 февраля 2023 года.

Данная мера социальной поддержки, созданная по инициативе губернатора Александра Буркова, работает в Омской области второй год.

Для получения единовременной выплаты на покупку жилья необходимо: проживать на территории Омской области и являться ребенком-сиротой, достигшим 23 лет, имеющим право на получение жилого помещения.

В 2023 году перечень тех, кто может быть включен в список получателей жилищных сертификатов, был расширен. В этом году подать документы могут дети-сироты, имеющие судебное решение о выделении жилого помещения.

В ближайшее время на жилищные сертификаты смогут претендовать граждане с детьми, которым исполнилось 18 лет. На данный момент вопрос о внесении подобного изменения находится на рассмотрении.

- В пакет документов входят: заявление о предоставлении социальной выплаты, копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, копии документов, подтверждающих место пребывания (жительства) гражданина на территории Омской области, документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности непрерывно в течение не менее 12 месяцев на день подачи заявления или документ о получении образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения, справка о том, что гражданин не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании и документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости, - рассказали о перечне необходимых для получение жилищного сертификата в пресс-службе регионального минобра.

Документы принимают до 1 февраля 2023 года с понедельника по пятницу на первом этаже по адресу: ул. Красный Путь, 5 (ящик министерства образования Омской области). Горячая линия по вопросам, связанным с приемом: +7 (3812) 357-000, доб. 2765. Подробнее о сертификате на сайте министерства образования.

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